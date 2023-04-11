السديس: الملك سلمان وولي العهد يتابعان تيسير الخدمات في العشر الأواخر

أكد الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ عبدالرحمن السديس حرص القيادة الرشيدة على التسهيل والتيسير على قاصدي الحرمين الشريفين، وتقديم أرقى الخدمات لهم بما يعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وسط أجواء صحية وآمنة.

متابعة مسارات العمل

وقال الشيخ السديس إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، يتابعان أولًا بأول مسارات عمل منظومة الخدمات التي تقدمها الدولة للقاصدين والمعتمرين خلال العشر الأواخر لضمان أداءهم عباداتهم ومناسكهم بيسر وسهولة وفق أعلى الخدمات المعيارية والتميز التشغيلي والجودة.

وثمن ما ورد في مجلس الوزراء‬⁩ حيال ما يلقاه قاصدو الحرمين الشريفين من جليل العناية وفائق الرعاية في هذه الأيام المباركة من جميع الجهات المعنية بخدمتهم وفق منظومة عمل متكاملة تهدف إلى المزيد من التيسير على ضيوف الرحمن لأداء نسكهم وعباداتهم بكل راحة وطمأنينة.

أعلى جاهزية

‏⁧وأكد السديس أن رئاسة الحرمين في أعلى جاهزية للعشر الأواخر وفقًا لمحاور الخطة التشغيلية المتضمنة تكثيف الخدمات البشرية والتقنية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورفع الطاقة الاستيعابية الكاملة والمحافظة على سلامة وصحة وأمن قاصدي الحرمين.

ودعا الرئيس العام أن يحفظ خادم الحرمين وولي العهد لما يقدمانه للحرمين الشريفين وقاصديهما.