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السديس: تبرع الملك سلمان وولي العهد تشجيع لقيم البر وتعظيم للعمل الخيري

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٣ صباحاً
السديس: تبرع الملك سلمان وولي العهد تشجيع لقيم البر وتعظيم للعمل الخيري
المواطن - فريق التحرير

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ثمن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للحملة الوطنية للعمل الخيري السخيين؛ حيث قدم خادم الحرمين الشريفين بمبلغ 40 مليون ريال، فيما قدّم ولي العهد تبرعًا بمبلغ 30 مليون ريال.

تعزيز التكافل

وقال الرئيس العام في مداخلة هاتفية لقناة الإخبارية: إن ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام ورعاية لدعم العمل الخيري وتشجيع قيم البر والبذل والعطاء، وتحفيز المواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات على تعزيز مبدأ المسؤولية الاجتماعية والتكافل بين أفراد المجتمع خاصة في شهر رمضان المبارك الذي يتضاعف فيه الأجر والمثوبة من المولى عز وجل يعكس حرصهما على العمل الخيري.

وأكد السديس، أن ديننا دين خير، ودولتنا دولة خير، وشعبنا شعب خير، فلماذا لا نكون خيّرين؟! مشيرًا إلى أن الموافقة الملكية لإطلاق الحملة الوطنية الثالثة للعمل الخيري خلال شهر رمضان غير مستغرب من لدنه كونه حريصًا على تعظيم العناية بالعمل الخيري، وتمكين وصول الدعم إلى مستحقيه وبأعلى درجات الكفاءة والموثوقية من خلال منصة إحسان، امتدادًا لرعايته الكريمة، لكافة جوانب أعمال الخير والإحسان في إطار حرص مقامه الكريم على مختلف الفئات المستفيدة من العمل الخيري، تزامنًا مع ما يشهده الشهر الفضيل من إقبال واسع من المحسنين.

منصة إحسان

وتابع قائلًا: إن المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” تحظى بالجاهزية الدائمة لتحفيز المحسنين، وخصوصًا في ذروة الإقبال المجتمعي على فرص التبرع في مواسم الخير وخاصة شهر رمضان المبارك الذي تشهد فيه المنصة نشاطًا على مدار الساعة.

وقال الرئيس العام: إن منصة إحسان منذ إطلاقها تنال دعمًا لا محدود من لدن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهو ما كان له بالغ الأثر فيما وصلت إليه من أعلى درجات الكفاءة والموثوقية في إيصال التبرعات إلى مستحقيها.

دعم لا محدود

وأردف: إن منصة إحسان منذ إنشائها بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة، التي طالما كانت سباقة إلى عمل الخير وتسخير كافة السبل لتمكينه والنهوض به مما يحفز أهالي الخير المحسنين على انتهاج نهجها.

وأضاف الرئيس العام، أن الثقة التي حظيت بها المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” أثمرت من القيادة الرشيدة ودعم وإشراف 12 جهة حكومية؛ بوصول إجمالي التبرعات إلى أكثر من 3 مليارات ريال استفاد منها أكثر 4.8 ملايين مستفيد من الفئات المستحقة في وقت قياسي.

ورفع الرئيس العام الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ على عظيم عنايتهما بالعمل الخيري، داعيًا المولى أن يجعل هذه الأعمال المباركة في ميزان حسناتهما.

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