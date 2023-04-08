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إجمالي التبرعات 3 مليارات ريال استفاد منها أكثر 4.8 ملايين مستفيد

السديس: تعظيم العناية بالعمل الخيري ديدن القيادة و”إحسان” تحفيز للمحسنين

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٥ مساءً
السديس: تعظيم العناية بالعمل الخيري ديدن القيادة و”إحسان” تحفيز للمحسنين
المواطن - فريق التحرير

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ثمن معالي الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إطلاق الحملة الوطنية الثالثة للعمل الخيري خلال شهر رمضان المبارك، يوم الاثنين المقبل.

وأكد الرئيس العام أن الموافقة الملكية لإطلاق الحملة الوطنية الثالثة للعمل الخيري خلال شهر رمضان غير مستغربة من لدنه، كونه -حفظه الله- حريصاً على تعظيم العناية بالعمل الخيري، وتمكين وصول الدعم إلى مستحقيه وبأعلى درجات الكفاءة والموثوقية من خلال منصة إحسان، امتداداً لرعايته الكريمة – أيده الله – لكافة جوانب أعمال الخير والإحسان في إطار حرص مقامه الكريم على مختلف الفئات المستفيدة من العمل الخيري، تزامناً مع ما يشهده الشهر الفضيل من إقبال واسع من المحسنين.

العنايةً بالعمل الخيري

وتابع معاليه قائلاً ” إن المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) تحظى بالجاهزية الدائمة لتحفيز المحسنين؛ وخصوصًا في ذروة الإقبال المجتمعي على فرص التبرع في مواسم الخير وخاصة شهر رمضان المبارك الذي تشهد فيه المنصة نشاطًا على مدار الساعة.

وقال الرئيس العام إن منصة إحسان منذ إطلاقها تنال دعمًا لا محدود من لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهو ما كان له بالغ الأثر فيما وصلت إليه من أعلى درجات الكفاءة والموثوقية في إيصال التبرعات إلى مستحقيها.

وأردف قائلاً “إن منصة إحسان منذ إنشائها بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة، التي طالما كانت سباقة إلى عمل الخير وتسخير كافة السبل لتمكينه والنهوض به مما يحفز أهالي الخير المحسنين على انتهاج نهجها”.

دعم لا محدود من القيادة

وأضاف الرئيس العام أن الثقة التي حظيت بها المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) أثمرت من القيادة الرشيدة ودعم وإشراف 12 جهة حكومية؛ بوصول إجمالي التبرعات أكثر من 3 مليارات ريال استفاد منها أكثر 4.8 ملايين مستفيد من الفئات المستحقة في وقت قياسي.

ورفع الرئيس العام الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله -؛ على عظيم عنايتهما بالعمل الخيري، داعياً المولى أن يجعل هذه الأعمال المباركة في ميزان حسناتهما ـ رعاهما الله.

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