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تسعى لحماية مقدرات الوطن والقضاء على مصادر هذه الآفة

السديس: جهود رجال الأمن مباركة وعظيمة في محاربة المخدرات

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٨ صباحاً
السديس: جهود رجال الأمن مباركة وعظيمة في محاربة المخدرات
المواطن - فريق التحرير

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أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بحملة “بالمرصاد” التي تأتي بمتابعة وإشراف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وتهدف للقضاء على هذه الآفة الخطيرة.

جهود مباركة وعظيمة

وأكّد الشيخ السديس، أن جهود رجال مكافحة المخدرات في بلادنا المباركة -رعاها الله- وضعت العقوبات المشددة كافة لمروّجي ومهرّبي ومتعاطي المخدرات، لحماية شبابنا وشباب الأمة الإسلامية من هذا الداء الخطير والمدمّر، مبيناً أن الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات تسعى لحماية مقدرات الوطن، والقضاء على مصادر هذه الآفة.

التوعية بمخاطر المخدرات

وأوضح الشيخ السديس، أهمية التوعية من مخاطر المخدرات وما تألو إليه هذه الظاهرة الخطيرة لتهديد أمن المجتمعات واستقرارها، كما قد أتت المقاصد الشرعية لحفظ النفس والعقل وحفظ الدين من هذه الآفة، مبيناً أن المملكة العربية السعودية حازمة في مكافحة المخدرات وحماية أمن البلاد والمواطن والمقيم.

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