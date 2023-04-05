السديس: سفرة المرابطين أقل تقدير لجهود جنودنا في حماية الوطن

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وقف معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني اليوم على سفرة المرابطين في الحد الجنوبي، والتي يتم تقديمها يوميًا في ساحات المسجد النبوي بعدد ٥٠٠ وجبة، بالتعاون مع قيادة منطقة المدينة المنورة العسكرية.
وأكد الشيخ السديس أن هذه الحملة في عامها السابع تأتي تقديرًا لجهود جنودنا في الذود عن حمى الوطن، وتهدف إلى تعزيز وتأكيد مكانة المرابطين على ثغور وحدود هذه البلاد المباركة.
ودعا معاليه الله أن ينصر جنودنا البواسل ويجزيهم خير الجزاء، ويسدد رميهم ويثبت أقدامهم ويدحر أعداءهم، وأن يجعل هذا الوطن آمناً مطمئناً من كل داء وبلاء.