السديس يتفقد المعدات الجديدة في المسجد النبوي

تفقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، المعدات الجديدة لغسيل وتنظيف الساحات والتي تعمل بشكل آلي.

تفاصيل المعدات الجديدة

وتعمل وفق طريقة آلية وذكية عند البدء في عملية الغسيل من خلال تثبيت اللوحة الخاصة بالمكينة ليتم قراءة الكود، وبعد ذلك يتم قيادة المكينة لرسم الخريطة، وعند الانتهاء يتم العودة لنفس موقع اللوحة لحفظ بيانات المسار، كما توجد في كل مكينة حساسات حرارية وكاميرات في الجهتين اليمنى واليسرى وتعمل المكينة من ساعتين إلى 4 ساعات.

ودعا السديس الله عز وجل أن يجزي ولاة الأمر خير الجزاء بما يقدمونه من رعاية واهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما وتوفير كافة الامكانيات لينعم الزوار والقاصدون بالطمأنينة ويؤدوا عباداتهم بيسر وراحة.