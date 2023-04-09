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مع تكثيف اجتماعاته الافتراضية

السديس يحث على حشد الطاقات والتأهب للعشر الأواخر من رمضان

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٤ مساءً
السديس يحث على حشد الطاقات والتأهب للعشر الأواخر من رمضان
المواطن - فريق التحرير

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مع قرب دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حشدت وكالة المسجد النبوي جميع إمكانياتها البشرية وكوادرها الفنية ومنظومة خدماتها التشغيلية لإطلاق خطتها التنفيذية التشغيلية للعشر الاواخر لخدمة القاصدين، وفق أعلى معايير الجودة، وسط توقعات بمضاعفة الأعداد المليونية للقاصدين لقضاء الليالي الوترية من العشر الأواخر في رحاب مسجد الرسول عليه السلام، مع ضمان أن تكون الخدمات بالمستوى الأعلى حيث تعمل على حوكمة الأعمال وتقويم الأداء لتحقيق أعلى نسب الرضا والجودة المستدامة وسرعة الاستجابة للمستجدات التي قد تؤثر على انتظام الخدمات.

تكثيف الاجتماعات

وكثّف الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس اجتماعاته الافتراضية مع قيادات وكالة المسجد النبوي لضمان تنفيذ الوكالة الخطط الموضوعة للعشرة الأواخر ميدانيًا وفق حوكمة وأداء معياري لخدمة القاصدين على مدار الساعة.

وأكد السديس جاهزية المسجد النبوي لاستقبال الأعداد المليونية من قاصدي المسجد النبوي في العشر الأواخر، حاثًا الجميع على ضرورة مضاعفة الجهود وتناغم الوكالات مع شركاء النجاح وتعظيم التميز التشغيلي.

من جهته، أوضح مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية عبدالعزيز الأيوبي، أن الوكالة سخرت كل طاقاتها لخدمة القاصدين في العشر الأواخر، مؤكدًا جاهزية الفرق الميدانية للوكالة والفرق المشتركة العاملة في المسجد النبوي التي تعمل بروح الفريق الواحد وبتناغم كامل لخدمة القاصدين.

توزبع مياه زمزم

وقال الأيوبي إنه تم توزيع أكثر من مليون عبوة مياه زمزم، إضافة إلى استهلاك (2.8) مليون لتر من مياه زمزم، كما تم تعبئة ما يزيد عن (270) ألف حافظة زمزم، كما وفرت أكثر من (25) ألف سجادة بمقاسات مختلفة.

وأطلقت وكالة المسجد النبوي، العديد من المبادرات التي تخدم الزوار والمصلين وأهمها مبادرة “خدمة زائرينا شرف لمنسوبينا” والتي تتضمن حزمة من الأنشطة والخدمات المباشرة التي تقدم للزوار والمصلين.

وقدمت الوكالة خدماتها لأكثر من (15.7) مليون مصل ومصلية، وسهلت ونظمت دخول أكثر من (1.3) مليون زائر وزائرة للصلاة في المسجد القديم والروضة الشريفة، كما يسرت دخول أكثر من مليون زائر للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضى الله عنهما، وعملت الوكالة على تظافر الجهود مع الجهات الأمنية والخدمية والصحية الإسعافية والتطوعية لتقديم كافة الخدمات التي تعين الزائر والمصلي على أداء عبادتهم بكل يسر وسهولة.

فرق ميدانية

وأشار إلى أن الفرق الميدانية بالمسجد النبوي تضاعف جهودها بالتعاون مع الوكالات المساندة الأخرى وكذلك منسوبي الجهات العاملة في المسجد النبوي، وفق العمل المشترك والتنسيق المسبق والتكامل في الأداء.

من جهتها تقوم إدارة خدمات التنقل بنقل الزوار والمصلين داخل ساحات المسجد النبوي عبر ٣٦ عربة جولف.

وبلغ عدد المستفيدين من خدمة عربات التنقل في المسجد النبوي أكثر من 270 ألف زائر وذلك خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من شهر رمضان المبارك.

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