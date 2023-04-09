السديس يستعرض خطة العشر الأواخر في الحرمين الشريفين

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عقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اجتماعًا مع مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، ومساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، ومساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية محمد بن مصلح الجابري ومساعد الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والشؤون الهندسية والفنية والتشغيلية سلطان بن عاطي القرشي، ومستشار ومساعد الرئيس العام للشؤون النسائية في المسجد الحرام الدكتورة فاطمة بنت زيد الرشود وعدد من مسؤولي الرئاسة لمناقشة خطة العشر الأواخر من شهر رمضان.
وأكد السديس خلال الاجتماع على أهمية توفير جميع الخدمات والمستلزمات اللازمة للمصلين والمعتمرين والزوار خلال هذه الفترة الهامة، بالإضافة إلى تنظيم برامج دعوية وتربوية وثقافية وتقديم مبادرات قيمة تخدم المسلمين من جميع أنحاء العالم.
وأشاد بالعمل والجهد الكبير الذي قام به منسوبو الرئاسة ووكالتها في خدمة الحرمين الشريفين ومرتاديهما.