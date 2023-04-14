السديس يشارك الإفطار مع عدد من الإعلاميين بالمسجد الحرام

شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الإفطار مع عدد من الإعلاميين بالمسجد الحرام بحضور وكيل الرئيس العام للاتصال والشؤون الإعلامية والمتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأستاذ هاني بن حسني حيدر، ومستشار الرئاسة للشؤون الإعلامية الأستاذ فهيم الحامد، والأستاذ ناصر حبتر والأستاذ أيمن الثبيتي من قناة الإخبارية، والأستاذ علي الشمري رئيس مركز الأخبار الموحد بهيئة الإذاعة والتلفزيون.

وأشاد الشيخ السديس بالجهود الإعلامية التي يبذلها رجال الإعلام في إيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم وإبراز جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأكد السديس أن الإعلام شريك أساسي في إبراز الجهود المبذولة في المملكة وإيصال رسالة الحرمين الشريفين إلى العالم أجمع.