النصر يسعى لاستعادة الانتصارات المعتمرون يسعون تحت زخات المطر وفاة 7 في حريق قطار ركاب جنوب باكستان دوري أبطال آسيا اللقب الغائب عن دياز السعودية تجلي 2991 شخصًا من السودان ينتمون لـ 80 جنسية وظائف شاغرة في روشن العقارية وظائف نسائية شاغرة في قوات الأمن الخاصة وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي وظائف شاغرة بكلية محمد بن سلمان للإدارة مجندات سعوديات يساعدن الأطفال والعائلات للنزول من سفينة جلالة الملك مكة
ارتفع عدد الأشخاص الناجين من الحرب في السودان والذين تم إجلاءهم عبر المملكة العربية السعودية إلى 2991 شخصًا بينهم 119 مواطنًا فقط.
بمساعدة مجندات سعوديات..
نزول أطفال وعائلات من سفينة جلالة الملك "مكة" بعد وصولهم إلى #جدة
عبر:@Rayankhurmi pic.twitter.com/Kh2sNAZru8
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 28, 2023
وينتمي باقي الأشخاص إلى حوالي 80 دولة حول العالم من الدول الصديقة والشقيقة وذلك عبر رحلات متواصلة تقوم بها السفن السعودية بين مينائي جدة وبورتسودان.
بمساعدة مجندات سعوديات..
نزول أطفال وعائلات من سفينة جلالة الملك "مكة" بعد وصولهم إلى #جدة
عبر:@Rayankhurmi pic.twitter.com/Kh2sNAZru8
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 28, 2023
ففي الساعات الأولى من صباح اليوم وصل إلى مدينة جدة عبر سفينة جلال الملك الجبيل، 52 شخصًا من رعايا (المملكة المتحدة، وجنوب إفريقيا، وروسيا، وغانا، ولبنان، والولايات المتحدة الأمريكية، والنيجر، وبنجلاديش، وليبيا، وكندا، وغينيا)،
وفي وقت لاحق وصل إلى جدة عبر سفينة جلالة الملك مكة 195 شخصًا من رعايا (باكستان، وفلسطين، وتايلند، وموريتانيا، وسيريلانكا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبولندا، والهند، والمملكة المتحدة، والنمسا، وإندونيسيا، وكندا، والعراق، ومصر، وأستراليا، وسوريا).