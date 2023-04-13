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السعودية ترحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

الخميس ١٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٧ مساءً
السعودية ترحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر
المواطن - فريق التحرير

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أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين وقطر والتي أُعلِن عنها عقب اجتماع لجنة المتابعة القطرية – البحرينية الثاني في العاصمة الرياض.

ونوهت الخارجية بهذه الخطوة الإيجابية، التي تؤكد على متانة العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتساهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك، بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة.

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