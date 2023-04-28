السعودية تسجل أكثر عمليات إجلاء ناجحة عالميًّا

السعودية تسجل أكثر عمليات إجلاء ناجحة عالميًّا غياب 2 من نجوم الهلال عن مواجهة أوراوا غدًا مسجد الحزيمي نواة الهوية المعمارية النجدية يعود لأكثر من قرن سلالة جديدة لإنفلونزا الطيور أسوأ 100 مرة من كورونا عبدالرحمن غريب يسجل الهدف الثاني لـ النصر خسائر مالية كبيرة يتكبدها سناب شات ضبط مخالفين لأمن الحدود حاولوا تهريب القات في جازان الخليج يتقدم على الفيحاء في الشوط الأول بهدف لقطات لولادة الجيل الأول من صغار الظباء والوعول بمحمية نيوم النصر ينهي الشوط الأول متفوقًا بهدف كريستيانو رونالدو
سجلت المملكة أكثر عمليات إجلاء ناجحة عالميًّا بإنقاذها آلاف العالقين بالسودان.
فيديو | المملكة تسجل أكثر عمليات إجلاء ناجحة عالميا بإنقاذها آلاف العالقين بالسودان#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/06O9HH5tc9
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 28, 2023
وتنفيذًا لتوجيهات القيادة في المملكة، شكلت اللجنة الطارئة على مدار 24 ساعة، للتنسيق والعمل على إنهاء الإجراءات اللازمة قبل وصول رعايا الدول الشقيقة والصديقة، التي قامت مملكة الإنسانية بإجلائهم من السودان.
ووفقًا لتقرير نشرته قناة الإخبارية، ينقل الرعايا فور وصولهم لجدة إلى مقر إقامتهم، وتأمين احتياجاتهم إلى حين عودتهم لديارهم.
ويأتي ذلك وسط تنسيق عالي المستوى بين ممثلي قنصليات وسفارات العالم، والجهات الحكومية كافة لمعرفة عدد ومواعيد وصول الرعايا، بهدف الوقوف على راحتهم وتسهيل إقامتهم منذ دخولهم أرض المملكة وحتى عودتهم لأهلهم سالمين.