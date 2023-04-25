Icon

تغيير اسم مسجد الأربع منارات بمكة المكرمة وإزالة المجالس بداخله Icon زلزال يضرب إندونيسيا بقوة 6.9 Icon منسوبو الدفاع يساعدون مسنًّا في النزول من على السفينة ضمن الإجلاء Icon ملايين أجهزة الأندرويد بدون واتساب قريبًا Icon لقطات مؤثرة للبناني بعد وصوله جدة قادمًا من السودان Icon إصابة 5 مستوطنين إسرائيليين بحادث دهس بالقدس Icon الوحدة يُشارك بكأس السوبر السعودي 2024 Icon القنصل الأمريكي بجدة: الإجراءات السعودية لإجلاء العالقين بالسودان قوية ومحكمة Icon الانتقادات تحاصر إدارة آل معمر بعد خسارة النصر Icon هدنة جديدة بالسودان لمدة 72 ساعة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

السعودية تعزي مصر في وفاة مساعد الملحق الإداري بالسفارة في الخرطوم

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٩ صباحاً
السعودية تعزي مصر في وفاة مساعد الملحق الإداري بالسفارة في الخرطوم
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعربت وزارة الخارجية عن تعازي المملكة العربية السعودية وصادق مواساتها لجمهورية مصر العربية الشقيقة، في وفاة مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في الخرطوم -رحمه الله-، وهو في طريقه إلى مقر السفارة المصرية في الخرطوم لمتابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين.

وجددت وزارة الخارجية دعوة المملكة إلى سرعة وقف العمليات العسكرية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد، وتغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق بالحفاظ على مكتسباته ومقدراته، والعودة إلى الاتفاق الإطاري الهادف للوصول إلى إعلان سياسي يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف فنية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع
وظائف

وظائف فنية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع

وظائف
أول حكم إدانة في قضية القتل بالخطأ بفيلم راست
مشاهير

أول حكم إدانة في قضية القتل بالخطأ...

مشاهير
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 10965.78 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند 10965.78 نقطة

السوق
زلة لسان جديدة من بايدن تضعه في موقف محرج
العالم

زلة لسان جديدة من بايدن تضعه في...

العالم
سعد لمجرد خارج أسوار السجن قبيل العيد
مشاهير

سعد لمجرد خارج أسوار السجن قبيل العيد

مشاهير
كيميتش: إقصاء البايرن من دوري الأبطال أمر مزعج لنا
الرياضة

كيميتش: إقصاء البايرن من دوري الأبطال أمر...

الرياضة
هيئة الفضاء تكشف شعار المهمة العلمية للمملكة إلى المحطة الدولية
آخر الاخبار

هيئة الفضاء تكشف شعار المهمة العلمية للمملكة...

آخر الاخبار
بأمر الملك.. إعفاء محافظ الدرعية ورئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض
أخبار رئيسية

بأمر الملك.. إعفاء محافظ الدرعية ورئيس الهيئة...

أخبار رئيسية