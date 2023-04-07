تسليم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور إلى كرواتيا فورين بوليسي: السعودية تبرز مكانتها كقوة عالمية مهيمنة لقطات توثق فرحة معتمرة بتقبيل الحجر الأسود الكشف عن تصنيف قرعة كأس آسيا 2023 توقعات بـ اشتداد الحالة الماطرة بدءًا من اليوم دعم الأمير محمد بن سلمان لمنصة إحسان رفع الكفاءة والموثوقية الملك سلمان وولي العهد يقودان أعمال الخير والإحسان لمصلحة الإنسان أرقام إيغالو مع الشباب والهلال السعودية تقيم مائدة إفطار في أقدم وأكبر جمعية إسلامية بالهند الشباب يتألق بعد التأخر في النتيجة
أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة المملكة في نيودلهي، مائدة إفطار في مقر جمعية أهل الحديث المركزية لعموم الهند، وهي أكبر وأقدم جمعية إسلامية في الهند، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين الذي تنفذه الوزارة في 40 دولة حول العالم.
وبهذه المناسبة قدم أمير جمعية أهل الحديث المركزية لعموم الهند الشيخ أصغر على إمام شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-، لما يبذلانه من جهود كبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين، وحرصهما على نشر مبادئ الدين الصحيحة وقيمه الإنسانية السامية، بما يحقق الأمن والاستقرار في ربوع العالم.
وشارك في المائدة أكثر من 1000 صائم، حيث عبروا عن فرحتهم بهذه المبادرة الكريمة، وقدموا شكرهم للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا على هذا العطاء السخي.