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السعودية تقيم مائدة إفطار في أقدم وأكبر جمعية إسلامية بالهند

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٠ مساءً
السعودية تقيم مائدة إفطار في أقدم وأكبر جمعية إسلامية بالهند
المواطن - واس

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أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة المملكة في نيودلهي، مائدة إفطار في مقر جمعية أهل الحديث المركزية لعموم الهند، وهي أكبر وأقدم جمعية إسلامية في الهند، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين الذي تنفذه الوزارة في 40 دولة حول العالم.

نشر مبادئ الدين

وبهذه المناسبة قدم أمير جمعية أهل الحديث المركزية لعموم الهند الشيخ أصغر على إمام شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-، لما يبذلانه من جهود كبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين، وحرصهما على نشر مبادئ الدين الصحيحة وقيمه الإنسانية السامية، بما يحقق الأمن والاستقرار في ربوع العالم.

عطاء سخي

وشارك في المائدة أكثر من 1000 صائم، حيث عبروا عن فرحتهم بهذه المبادرة الكريمة، وقدموا شكرهم للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا على هذا العطاء السخي.

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