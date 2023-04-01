السعودية تواصل توزيع المواد الإغاثية لمتضرري زلزال سوريا

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول توزيع المواد الإغاثية المتنوعة لمتضرري الزلزال في مدينة سلقين بمحافظة إدلب في شمال سوريا.

وجرى توزيع 762 سلة غذائية و762 سلة نظافة، استفادت منها 762 أسرة.

ويأتي ذلك امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر المركز لإغاثة الدول المتضررة في مختلف الأزمات والمحن.