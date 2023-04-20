السعودية ضمن أعلى 3 دول في العالم استخدامًا للإنترنت

قال المهندس راكان الفايزي، رئيس لجنة الإعلام الرقمي بغرفة الرياض: إن المملكة من أعلى ثلاث دول في العالم استخدامًا للإنترنت، و88% من سكانها يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي.

المهندس راكان الفايزي: السعودية من أعلى ثلاث دول في العالم استخداما للانترنت.. و88% من سكان المملكة يستخدمون شبكات التواصل#راكان_الفايزي_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/PCaaLvHTQ8 — روتانا خليجية (@Khalejiatv) April 19, 2023

70 % للتعارف

وأشار الفايزي خلال لقائه ببرنامج الليوان على قناة روتانا خليجية، إلى أن 70% من وقت استخدام المنصات الرقمية وشبكات التواصل بالسعودية يكون من أجل التعارف وبناء علاقات والاطلاع على المحتوى المعروض أو البحث عن معلومات.

الأبحاث العلمية

وتابع: شبكات التواصل الاجتماعي ومن بينها موقع تويتر سحبت عمليات البحث من على موقع «جوجل»، مشيرًا إلى أن الأبحاث العلمية يتم الحصول عليها من حسابات الباحثين.

كما أوضح أن 98% يتصفحون شبكات التواصل الاجتماعي من خلال الهاتف الجوال.