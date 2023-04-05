السعودية للكهرباء: الانتهاء من طرح صكوك خضراء واعتيادية بقيمة 2 مليار دولار

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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، الانتهاء من طرح صكوك خضراء واعتيادية بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار دولار ضمن برنامج الصكوك الدولية.
وقال الرئيس التنفيذي م.خالد القنون، في تغريدة عبر “تويتر”، إن الطرح ينسجم مع استراتيجية الشركة لتنويع مصادر تمويلها وتوسيع قاعدة مستثمريها في الأسواق الدولية.
وأضاف أن الطرح يدعم تطلعات شركة السعودية للكهرباء في تمويل المشاريع عبر أدوات تمويليه مبتكره ومستدامة.