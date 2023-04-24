السفارة السعودية بالخرطوم تتحول إلى مقصد لطالبي الإجلاء

وثقت لقطات مصورة من داخل سفارة المملكة في الخرطوم، تواجدًا مكثفًا من قبل جميع الجنسيات طالبي الإجلاء، ذلك على إثر عودة القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

شاهد.. السفارة #السعودية في #الخرطوم تتحول إلى مقصد لطالبي الإجلاء من مختلف الجنسيات pic.twitter.com/CFHt3hBiqL — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 24, 2023

وبين المقطع الذي نشرته قناة العربية، عددًا كبيرًا من الجنسيات العربية وغير العربية بداخل سفارة المملكة.

سفينة إجلاء

من جانب آخر، أكد سفير المملكة لدى الخرطوم، علي بن حسن جعفر، أن سفينة تحمل 2500 شخص من مختلف الجنسيات ستغادر السودان الليلة، وذلك ضمن عمليات الإجلاء التي تباشرها المملكة.

وأضاف السفير، خلال لقائه المذاع على قناة العربية، جهزنا طاقمًا سعوديًّا يعمل على مدار 24 ساعة لإنهاء الإجراءات الرسمية للإجلاء بالتعاون مع أجهزة الشرطة السودانية.

جهود مستمرة

وأردف سفير المملكة في السودان، أن هناك بعض السعوديين في عدد من الولايات السودانية يتواصلون معنا ونتخذ الإجراءات اللازمة لإجلائهم منذ معرفتنا بمقرات تواجدهم، وغادر جزء منهم (السودان) ليل أمس، وتتواصل عمليات الإجلاء لجميع الرعايا الأجانب الذين طلبت دولهم قيام المملكة بمساعدتهم بالإجلاء.