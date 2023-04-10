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أكد هدفه في تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار

السفير آل جابر: أزور صنعاء لتحقيق تطلعات الشعب اليمني بعودة الاستقرار

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٢ مساءً
السفير آل جابر: أزور صنعاء لتحقيق تطلعات الشعب اليمني بعودة الاستقرار
المواطن - فريق التحرير

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كشف السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر عن تفاصيل زيارته إلى صنعاء، ضمن الوفد السعودي العماني المشترك، مؤكدًا أن المملكة حكومة وشعبًا وقفت منذ عقود مع الأشقاء في اليمن في أحلك الظروف والأزمات السياسية والاقتصادية.

ونشر آل جابر صورًا من زيارته مع الوفد العماني إلى صنعاء، ولقائه مهدي المشاط وتبادلهما السلام.

استمرار الجهود

وقال آل جابر: “استمرارًا لجهود المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية ودعمًا للمبادرة التي قدمتها المملكة في ٢٠٢١م، أزور صنعاء وبحضور وفد من سلطنة عمان الشقيقة بهدف تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن”.

وأضافت “وقفت المملكة حكومة وشعبًا منذ عقود مع الأشقاء في اليمن في أحلك الظروف والأزمات السياسية والاقتصادية”.

ولفت إلى أن الجهود الأخوية لا تزال مستمرة منذ العام ٢٠١١م لتحقيق تطلعات أبناء اليمن الشقيق بعوده الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي.

وقف إطلاق النار

وكانت وكالة “رويترز” للأنباء ذكرت في وقت سابق عن مصادرها قولهم إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فستعلن الأطراف عن اتفاق قبل عطلة عيد الفطر التي تبدأ في 20 أبريل الجاري.

وأضافت الوكالة نقلًا عن مصادرها أن المناقشات ستركز على إعادة فتح الموانئ والمطارات اليمنية بالكامل، ودفع أجور الموظفين العموميين، وعملية إعادة البناء، والانتقال السياسي.

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