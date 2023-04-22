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برفقة رعايا بعض الدول الشقيقة والصديقة

السفير السعودي بالخرطوم: 3 مواكب نقلت المواطنين السعوديين

السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٧ مساءً
السفير السعودي بالخرطوم: 3 مواكب نقلت المواطنين السعوديين
المواطن - فريق التحرير

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أكد السفير السعودي بالخرطوم، علي بن حسن جعفر، أن 3 مواكب نقلت المواطنين السعوديين ورعايا بعض الدول الشقيقة والصديقة.

وأضاف السفير لـ”العربية السعودية”، أنه رغم الظروف تم خروج هذه المواكب إلى نقطة اللقاء، وبعدها انطلقنا إلى ولاية البحر الأحمر حيث مدينة بورسودان.

وصول المواطنين إلى جدة

وكان عدد من المواطنين وعدد من رعايا الدول من السودان قد وصلوا مساء اليوم إلى جدة، وفقا لما أعلنته “الإخبارية”.

وأكد مراسل عبد الله الخرجي وصول أول سفينة إجلاء من السودان تضم 50 مواطناً وعدداً من رعايا الدول الشقيقة.

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت صباح اليوم، بدء ترتيب إجلاء السعوديين من السودان إلى المملكة إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

توجيهات القيادة الرشيدة

وقالت الوزارة، في بيان لها “إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في جمهورية السودان، تُعلن وزارة الخارجية عن بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة”.

 

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