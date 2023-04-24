السفير الكوري بالسعودية يصل جدة لاستقال الرعايا القادمين من السودان

وصل سفير كوريا الجنوبية لدى المملكة إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية لاستقبال الرعايا الكوريين القادمين من السودان.

فيديو | ضمن تعاون سعودي كوري.. سفير كوريا الجنوبية في المملكة يصل لقاعدة الملك عبدالله لاستقبال رعايا بلاده الذين سيتم إجلائهم من السودان صباح اليوم#الإخبارية pic.twitter.com/2fxzq4BZM9 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 24, 2023

ومن المتوقع وصول الرعايا الكوريين إلى قاعدة الملك عبدالله وعلى متنها 29 راكبًا من ضمنهم السفير الكوري لدى السودان ودبلوماسيون كوريون.

إجلاء المواطنين والرعايا

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت عن بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في جمهورية السودان.