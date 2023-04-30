السلطات الأمريكية تبحث عن مشترٍ لبنك فيرست ريبابليك

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دعت السلطات الأمريكية عدة مؤسسات مالية إلى تقديم عروض لشراء أصول بنك فيرست ريبابليك الذي يعاني مشاكل منذ منتصف مارس.
وتواصلت الوكالة المكلفة ضمان الودائع المصرفية ووزارة الاقتصاد في منتصف الأسبوع مع عدة بنوك قد تكون مهتمة بالاستحواذ على فيرست ريبابليك، وقال مصدر إنه يتوقع تلقي عروض من بين أربع وست مؤسسات في ظل تعرض فيرست ريبابليك لضغوط شديدة منذ انهيار بنكين شبيهين في مطلع مارس.
ولفت إلى أن السلطات سمحت لعدد من المؤسسات بالاطلاع على مزيد من المعلومات المالية عن فيرست ريبابليك.
وسجل سعر أسهم مصرف فيرست ريبابليك في أمريكا انخفاضًا جديدًا في بورصة نيويورك، بينما تضاعفت الشائعات عن استراتيجية أو خطة لإنقاذه لم تتحقق حتى الآن.
وفي نهاية جلسة أمس الجمعة، تراجع سعر سهم المصرف الذي كان الرابع عشر بين أكبر بنوك الولايات المتحدة بحجم الأصول في 2022، بنسبة 43% في وول ستريت وبلغ 3.51 دولارات بعدما علق تداوله مرات عدة خلال الجلسة بسبب تقلبات كبيرة.
وبذلك، تقدر قيمة المصرف بـ654 مليون دولار بينما كانت تبلغ 20 مليار دولار مطلع العام وأكثر من 40 مليارًا في ذروتها في نوفمبر 2021.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مصادر قريبة من الملف، أن الوكالة الأمريكية لضمان الودائع (اف دي آي سي) قد تستحوذ على البنك ثم تبيع أصوله إلى مؤسسة أخرى، وبين هذه المؤسسات الأخرى المهتمة جي بي مورغان تشيس وبي إن سي للخدمات المالية.