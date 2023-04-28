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لن يستطيع الأطراف المتصارعة علاجها

السودان على أعتاب كارثة بيولوجية

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٤١ صباحاً
السودان على أعتاب كارثة بيولوجية
المواطن - فريق التحرير

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أصبح المعمل القومي للصحة العامة بالخرطوم، الذي يقع على بُعد أمتار من القيادة العامة للجيش التي تشهد اشتباكات مسلحة متكررة خلال الأيام الأخيرة، مصدر قلق على المستوى الدولي.

وقالت منظمة الصحة العالمية على لسان المدير التنفيذي لإدارة الطوارئ بها، الدكتور مايكل راين: إن الفرق الميدانية تقيم الوضع، وتكمن الخطورة في احتواء المعمل على عينات من فيروسات وبكتيريا خطيرة كالحصبة والكوليرا، والتي إذا ما انتشرت في الظروف الصحية الحالية ستتسبب في كارثة لن يستطيع أي من الأطراف المتصارعة علاجها، وفقًا للعربية، اليوم الخميس.

وأشار جيرمن مويهو، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان، إلى أن هناك شحًّا في المستلزمات الطبية والأدوية، والعاملين في القطاع الصحي لا يمكن أن يتحركوا بأمان من منازلهم إلى المستشفيات.

وحذر المدير العام للمنظمة الأممية من أنه في حال حصول كارثة بسبب المعمل البيولوجي، فإن المرافق الصحية لن تستطيع استيعاب المصابين.

ويعمل 30% من مستشفيات الخرطوم في ظروف مأساوية، ولن تستطيع التعامل مع أي تسرب فيروسي في حال وقوع المعمل القومي في أيدٍ غير أمينة، فيما تابع متحدث الصليب الأحمر بأن هناك كثيرًا من المستشفيات التي خرجت عن الخدمة، والسبب يعود لانعدام الموظفين والعاملين والمستلزمات الطبية.

وما يزيد الوضع خطورة هو قرب المعمل القومي للصحة العامة من مناطق ذات كثافة سكانية عالية.

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