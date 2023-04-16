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بناءً على توجيهات حكومية

السودان ينعزل عن العالم بسبب انقطاع الإنترنت

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢١ مساءً
السودان ينعزل عن العالم بسبب انقطاع الإنترنت
المواطن - فريق التحرير

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قال مسؤولان من شركة اتصالات إم تي إن MTN في السودان لرويترز، اليوم الأحد، إن الشركة أوقفت خدمات الإنترنت؛ بناء على توجيهات من هيئة الاتصالات الحكومية.

تواصل القتال

ويتواصل القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لليوم الثاني على التوالي، في إشارة إلى أن الجانبين غير مستعدين لإنهاء الأعمال العدائية على الرغم من تصاعد الضغوط الدبلوماسية لوقف إطلاق النار.

وجاءت الاشتباكات بعد شهور من التوترات المتصاعدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الشريكة التي تحولت إلى خصم، وأدت هذه التوترات إلى تأخير التوصل إلى اتفاق مع الأحزاب السياسية لإعادة البلاد إلى فترة انتقالها القصيرة الأمد إلى الديمقراطية، والتي خرجت عن مسارها.

السودان ينعزل عن العالم بسبب انقطاع الإنترنت

بدء اجتماع الجامعة العربية

وانطلقت اليوم الأحد أعمال اجتماع الجامعة العربية على مستوى المندوبين بشأن تطورات الأوضاع في السودان، بعد طلب طارئ من السعودية ومصر.

وقد أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن عميق القلق والانزعاج إزاء العمليات القتالية الدائرة حاليًا بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى؛ معربًا عن صدمته وشجبه للجوء إلى السلاح والاقتتال بين الأخوة بهذا الشكل وفي نهار شهر رمضان الكريم.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية مسؤولية الأطراف المتحاربة في الحفاظ على أمن وسلامة المدنيين السودانيين في مناطق الاقتتال وعموم البلاد، وعلى ضرورة وقف التصعيد وحقن الدماء بشكل فوري، وأضاف أن الأمانة العامة علي استعداد للتدخل مع الأطراف لتحقيق ذلك.

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