السوق المالية توافق على زيادة رأس مال أرامكو بمنح أسهم مجانية

وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة الزيت العربية “أرامكو”، زيادة رأس مالها من 75,000,000,000 ريال إلى 90,000,000,000 ريال وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل 10 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 15,000,000,000 ريال من بند أرباح مبقاة.

أسهم أرامكو

وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 220,000,000,000 سهم إلى 242,000,000,000 سهم، بزيادة قدرها 22,000,000,000 سهم، على ألَّا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 6 أشهر من تاريخ هذه الموافقة، وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

مؤشر الأسهم السعودية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 107.27 نقاط ليقفل عند مستوى 10806.89 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية– 229 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 146 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 68 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: تهامة، والإعادة السعودية، والرياض، والسعودي الفرنسي، والعربي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: مجموعة الخليج للتأمين، والشقرية للتنمية، والبحري، ودار الأركان، واتحاد الخليج الأهلية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و3.70%.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، والإنماء، وأرامكو السعودية، وزين السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الإنماء، والراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، ومجموعة تداول هي الأكثر نشاطًا في القيم