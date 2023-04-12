السيناتور ليندسي جراهام يصف اللقاء مع ولي العهد بالصريح والمثمر

غرد السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، عقب اجتماع جمعه مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ورئيس مجلس الوزراء، في جدة، أمس الثلاثاء.

I just had a very productive, candid meeting with the Saudi Crown Prince and his senior leadership team. The opportunity to enhance the U.S.-Saudi relationship is real and the reforms going on in Saudi Arabia are equally real. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) April 11, 2023

اجتماع مثمر

وأكد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كارولينا الجنوبية السيناتور ليندسي جراهام، عبر تغريدة في تويتر اليوم الأربعاء، أنه جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وكتب غراهام، عبر تويتر، “لقد عقدت اجتماعاً مثمراً للغاية وصريحاً مع ولي العهد السعودي وفريق قيادته العليا، والذي يعد فرصة لتعزيز العلاقات الأمريكية السعودية، مؤكدًا أن الإصلاحات الجارية في المملكة تجري على نطاق واسع.

صفقة طائرات بوينج

وقال جراهام أيضًا إنه “يتطلع إلى العمل مع الإدارة والجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس من أجل الارتقاء بالعلاقات الأمريكية السعودية إلى المستوى التالي”.

وأوضح أنه وجه شكرًا لـ ولي العهد محمد بن سلمان على صفقة طائرات بوينج 787 التي اشترتها المملكة بقيمة 37 مليار دولار، والتي يتم تصنيعها في ساوث كارولينا، لصالح شركة الطيران السعودية الجديدة. وتابع: “مثل هذه الاستثمارات تغير قواعد اللعبة”.

تفاصيل الاجتماع

وحضر الاجتماع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر من الجانب الأمريكي القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة السيدة مارتينا سترونغ، ومساعد السيناتور ليندسي السيد آرون ستركيلاند.