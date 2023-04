السيناتور ليندسي جراهام يصف اللقاء مع ولي العهد بالصريح والمثمر

غرد السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، عقب اجتماع جمعه مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ورئيس مجلس الوزراء، في جدة، أمس الثلاثاء.

I just had a very productive, candid meeting with the Saudi Crown Prince and his senior leadership team. The opportunity to enhance the U.S.-Saudi relationship is real and the reforms going on in Saudi Arabia are equally real.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) April 11, 2023