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بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة

السيول تداهم سوق الإبل في الدوادمي

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ مساءً
السيول تداهم سوق الإبل في الدوادمي
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، مداهمة السيول لسوق الإبل في محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وأظهر المقطع المتداول، تجمعات للمياه تغرق سوق الإبل، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض،القصيم وحائل كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها.

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