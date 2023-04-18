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توقعات باستمرارها على معظم المناطق

السيول تغمر الطرق في حائل ولقطات توثق

الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٣ صباحاً
السيول تغمر الطرق في حائل ولقطات توثق
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو لحظات هطول الأمطار على منطقة حائل، قبل قليل، وسط توقعات باستمرار حالة الهطول خلال الساعات القادمة.

أمطار غزيرة

ونشر الباحث في الطقس والمناخ د. عبدالله المسند، فيديو تم تصويره من داخل سيارة، حيث يبين كميات السيول على الطريق نتيجة هطول الأمطار بغزارة.

طقس اليوم

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك تكون متوسطة في مجملها على مرتفعات وأجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، الشرقية ومنطقتي الجوف وتبوك.

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