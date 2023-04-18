السيول تغمر الطرق في حائل ولقطات توثق

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وثق مقطع فيديو لحظات هطول الأمطار على منطقة حائل، قبل قليل، وسط توقعات باستمرار حالة الهطول خلال الساعات القادمة.
سيول #حائل قبل قليل.
(المقطع من الواتس) pic.twitter.com/ivEd8CFZUP
— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) April 17, 2023
ونشر الباحث في الطقس والمناخ د. عبدالله المسند، فيديو تم تصويره من داخل سيارة، حيث يبين كميات السيول على الطريق نتيجة هطول الأمطار بغزارة.
وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك تكون متوسطة في مجملها على مرتفعات وأجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، المدينة المنورة، الشرقية ومنطقتي الجوف وتبوك.