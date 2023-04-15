الشؤون الإسلامية تحتفي بممثلها في مسابقة دبي للقرآن لذوي الإعاقة

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احتفت وزارة الشؤون الإسلامية، بممثلها المرشح من المملكة في مسابقة دبي للقرآن الكريم الشاب عبدالوهاب بن صفوان عولقي، الذي حقق المركز الثالث في حفظ القرآن الكريم الفرع الثالث في المسابقة لـ (ذوي الإعاقة) في دورتها (11) والمقامة خلال شهر رمضان 1444هـ، تنافس فيها عددٌ من المتسابقين من الدول العربية.
واستقبلت الوزارة ممثل المملكة في هذه المسابقة ووالديه لدى وصولهم مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة اليوم، محتفين بهذا المنجز.
وعبّر عولقي عن سعادته، مقدماً شكره لقيادة المملكة على دعمها وتشجيعها لحفظة القرآن الكريم لفئة ذوي الإعاقة، ولكل ما يخدم القرآن الكريم وحفظته.