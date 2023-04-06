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أكثر من 1000 شخص شاركوا في الإفطار

الشؤون الإسلامية تنفذ برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في نيجيريا

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٣ صباحاً
الشؤون الإسلامية تنفذ برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في نيجيريا
المواطن - فريق التحرير

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نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في نيجيريا، برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتفطير الصائمين في جمهورية بنين، خلال شهر رمضان المبارك الجاري.

وقد شهدت مراسم التدشين حضور عمدة بلدية ساكيتي السيد ايدوهو نيسطار، وكبير الأئمة في مدينة يورتو نوفو رئيس الاتحاد الإسلامي في بنين سابقًا الشيخ حذيفة حمزة علي، والمشرف العام على دعاة الوزارة الدكتور ثاني عبدالحميد ألاحو، وعدد من الدعاة والأئمة والمسؤولين، وأكثر من 1000 شخص شاركوا في الإفطار الذي أقامته الملحقية.

من جهته عبر المشرف العام على دعاة الوزارة الدكتور ثاني عبدالحميد ألاحو- خلال الكلمة التي ألقاها أثناء التدشين- عن امتنانه وشكره لقيادة المملكة على دعمها المتواصل لشعب بنين خاصة خلال شهر رمضان المبارك، سائلًا الله أن يجزيهم خير الجزاء، مقدمًا شكره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تنفيذها المشاريع الإنسانية وفق تطلعات قيادة المملكة.

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