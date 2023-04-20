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توقعات باستمرار الهطول من الأربعاء إلى الأحد

الشؤون الإسلامية: صلاة العيد بالجوامع دون المصليات المكشوفة في المدن التي يتوقع فيها نزول الأمطار

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٥ صباحاً
الشؤون الإسلامية: صلاة العيد بالجوامع دون المصليات المكشوفة في المدن التي يتوقع فيها نزول الأمطار
المواطن - فريق التحرير

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قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الاكتفاء بإقامة صلاة العيد في الجوامع وعدم إقامتها في المصليات المكشوفة في المدن والمحافظات التي يتوقع فيها هطول الأمطار.

صلاة العيد

وقالت الوزارة في تغريدة عبر موقع تويتر: نظرًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة في يوم عيد الفطر لهذا العام 1444هـ؛ فقد وجهت وزارة الشؤون الإسلامية فروعها في مناطق المملكة بمتابعة ما يصدر عن المركز من توقعات، والاكتفاء بإقامة صلاة العيد في الجوامع وعدم إقامتها في المصليات المكشوفة في المدن والمحافظات التي يتوقع فيها هطول الأمطار بإذن الله.

أمطار في العيد

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول الأمطار الرعدية الربيعية على معظم مناطق المملكة من الأربعاء إلى الأحد 19- 23/ 4/ 2023م.

كما توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، حالة الطقس المتوقعة على مختلف مناطق المملكة خلال الأيام الأولى لعيد الفطر المبارك.

وقال العقيل في مداخلة مع “قناة الإخبارية”: إن الحالة الجوية التي تعيشها أجواء المملكة من بداية شهر رمضان المبارك وحتى هذا اليوم، من هطول الأمطار المتوسطة إلى غزيرة، ستستمر حتى ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف العقيل أن الأمطار ستكون أكثر تركيزًا على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية، وسلسلة جبال السروات، بالإضافة إلى مناطق وسط المملكة، وتشمل العاصمة الرياض والقصيم وحائل والسواحل الشرقية.

 

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