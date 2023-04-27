الشباب الأكثر تسجيلًا أول 30 دقيقة

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يُقدم الشباب بقيادة مدربه الإسباني فيسينتي مورينو مستوى مميزًا على الصعيد الهجومي ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.
ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الأكثر تسجيلًا للأهداف خلال النصف ساعة الأولى من مباريات دوري روشن السعودي هذا الموسم برصيد 17 هدفًا.
ويتصدر الليوث قائمة الأقوى هجوميًا بعد مرور 23 جولة من دوري روشن السعودي برصيد 49 هدفًا، بالتساوي مع النصر الذي خاض مباراة أكثر، فيما يحتل المركز الثالث بقائمة الأقوى دفاعيًا، حيث استقبل 22 هدفًا.
ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الشباب على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، عند الساعة 9:30 مساء اليوم الخميس، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.
وقبل قمة اليوم المرتقبة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 56 نقطة، فيما يقع الليوث في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.