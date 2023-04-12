الشباب الأكثر تسجيلًا في الدقائق الأولى

يُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الأكثر تسجيلًا للأهداف في أول ربع ساعة من مباريات دوري روشن السعودي هذا الموسم.

تألق الشباب

ولعب الخليج ضد الشباب بالأمس على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي، ونجح الليوث في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وشهدت المباراة تسجيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لهدفين في الربع ساعة الأولى، ليرفع عدد أهدافه في هذا التوقيت بدوري روشن السعودي إلى 8، متفوقًا على الفتح صاحب الـ7 أهداف.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ56 نقطة، ثم النصر برصيد 53 نقطة، يليه الليوث بـ50 نقطة، ثم الهلال بـ46 نقطة، يليه الفتح بـ38 نقطة، والتعاون بـ37 نقطة.

ويقع ضمك في المركز السابع برصيد 29 نقطة، يليه الطائي بـ28 نقطة، وبفارق نقطة عن أبها، ثم الرائد بـ26 نقطة، والفيحاء بـ25 نقطة، الاتفاق بـ24 نقطة، ثم الوحدة بـ22 نقطة، يليه العدالة بـ18 نقطة، ثم الخليج بـ17 نقطة، والباطن بـ12 نقطة.