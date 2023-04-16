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في كأس الملك سلمان للأندية العربية

الشباب بالطقم الأبيض أمام القوة الجوية

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٦ صباحاً
الشباب بالطقم الأبيض أمام القوة الجوية
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الشباب ضد القوة الجوية العراقي، ضمن منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، في ظل الصراع القوي بينهما لتحقيق الفوز.

الشباب بالأبيض

وعُقد، اليوم السبت، الاجتماع الفني لمباراة الشباب ضد القوة الجوية العراقي، بحضور منسقي الفريقين وممثلي الاتحاد العربي ولجان البطولة، وتقرر أن يرتدي الليوث الطقم الأبيض بالكامل.

الشباب أمام القوة الجوية
جانب من الاجتماع الفني – المصدر @AlShababSaudiFC

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد القوية الجوية العراقي، مساء اليوم الأحد، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

القوة الجوية ضد الشباب
جانب من المباراة السابقة – المصدر @AlShababSaudiFC

الفريقان يسعيان للفوز

ويأمل الليوث لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز في المباراة، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي القوة الجوية لمواصلة مشواره وخطف بطاقة التأهل إلى الدوري التالي.

وكانت مباراة الذهاب بين القوة الجوية العراقي والليوث التي أُقيمت على ملعب البصرة الدولي قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، حيث تقدم كرار نبيل عند الدقيقة 38، وسجل بوندبيزا التعادل في الشوط الثاني.

القوة الجوية ضد الشباب
جانب من المباراة السابقة – المصدر @AlShababSaudiFC
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