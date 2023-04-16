الشباب لا يخسر ضد القوة الجوية

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواصلة تألقه ضد نظيره القوة الجوية العراقي، وتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم.

مباراة اليوم

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد القوة الجوية العراقي، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

تفوق الشباب ضد القوة الجوية

وتُعد مباراة الشباب ضد القوة الجوية اليوم هي السادسة بين الفريقين، حيث سبق وتقابلا 4 مرات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، بجانب مواجهة الذهاب في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وشهدت المواجهات السابقة تفوقًا لليوث، حيث حقق الفوز 3 مرات، وتعادلا إيجابيًا، وذلك في دوري أبطال آسيا، كما انتهت مباراة الذهاب التي أُقيمت في العراق ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية بالتعادل بنتيجة 1\1.

ويسعى الشباب لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز في المباراة، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي القوة الجوية لمواصلة مشواره وخطف بطاقة التأهل إلى الدوري التالي.

ويواجه المتأهل من مباراة اليوم، الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشرين السوري ذهابًا وإيابًا، على أن ينضم الصاعد منهما إلى المجموعة الثالثة في البطولة، والتي تضم؛ النصر، الزمالك المصري، وفريقًا آخر لم يُحدد.