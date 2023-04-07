Icon

نادي الباطن يقيم إفطارًا رمضانيًا لأبناء جمعية تراؤف Icon هاري كين الأكثر تأثيرًا في البريميرليج Icon القبض على 168 شخصًا خالفوا نظامي الإقامة والعمل في الرياض Icon لحظة تملك أبو عادل منزله الجديد عبر مبادرة جود Icon الهلال يتفوق على الشباب في مباريات الدور الثاني Icon السديس: خدمات معيارية للأعداد المليونية بلا اختناقات وراء نجاح خطة الجمعة الثالثة Icon روسيا تحذر من انتشار أمراض خطيرة في أوكرانيا Icon الشباب لا يعرف الفوز على حامل اللقب آخر 6 مواسم! Icon تتويج السعودي آل الشريف والإيراني يونس بجوائز عطر الكلام المليونية Icon أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
قبل مباراته ضد الهلال اليوم

الشباب لا يعرف الفوز على حامل اللقب آخر 6 مواسم!

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٨ مساءً
الشباب لا يعرف الفوز على حامل اللقب آخر 6 مواسم!
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لتحسين سجله أمام الفرق المتوجة بلقب الدوري السعودي للمحترفين، والفوز على الهلال اليوم.

مباراة اليوم بالدوري

ويحتضن استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مباراة الشباب ضد الهلال، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

وقبل قمة اليوم، يتواجد الليوث في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 44 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صاحب المركز الثالث.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر spl

الشباب يُعاني أمام الأبطال

ولفت حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الشباب لم يتذوق طعم الانتصار على الفرق حاملة اللقب منذ 6 مواسم في 11 مباراة.

وستكون مواجهة الشباب ضد الهلال اليوم فاصلة في مشوار الفائز، من أجل دخول المنافسة بقوة على لقب دوري روشن السعودي، بسبب المباريات البينية لرباعي القمة، حيث يتصدر الاتحاد الترتيب بـ53 نقطة، وبفارق نقطة عن النصر.

الشباب
لاعبو الليوث – المصدر @AlShababSaudiFC

مواجهات الفريقين

وسبق أن لعب الليوث ضد الهلال 29 مباراة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للأزرق، حيث نجح في تحقيق الفوز 16 مرة، مقابل 4 انتصارات لليوث، وخيم التعادل على نتيجة 9 لقاءات.

الشباب والهلال - الهلال والشباب وترتيب الدوري السعودي للمحترفين
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انطلاق مناورات “محارب الكوبرا” بمشاركة القوات الجوية السعودية
السعودية اليوم

انطلاق مناورات “محارب الكوبرا” بمشاركة القوات الجوية...

السعودية اليوم
وظائف لدى هيئة تقويم التعليم والتدريب بعدة تخصصات
حصاد اليوم

وظائف لدى هيئة تقويم التعليم والتدريب بعدة...

حصاد اليوم
برشلونة يسعى لمواصلة التألق بالدوري الإسباني
آخر الاخبار

برشلونة يسعى لمواصلة التألق بالدوري الإسباني

آخر الاخبار
الطائي والرائد الأكثر خسارة بعد افتتاح التسجيل
الرياضة

الطائي والرائد الأكثر خسارة بعد افتتاح التسجيل

الرياضة
سعود الطبية توضح أعراض حساسية الماء وطرق تخفيف الأعراض
السعودية اليوم

سعود الطبية توضح أعراض حساسية الماء وطرق...

السعودية اليوم
عبدالله بن مساعد ضيفًا على برنامج ذات
آخر الاخبار

عبدالله بن مساعد ضيفًا على برنامج ذات

آخر الاخبار
لقطات ومشاهد مرعبة في أفغانستان وباكستان خلال الزلزال الأخير
العالم

لقطات ومشاهد مرعبة في أفغانستان وباكستان خلال...

العالم
أرقام مخيبة لـ كريستيانو رونالدو أمام الاتحاد
الرياضة

أرقام مخيبة لـ كريستيانو رونالدو أمام الاتحاد

الرياضة