الشباب لا يعرف الفوز على حامل اللقب آخر 6 مواسم!

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لتحسين سجله أمام الفرق المتوجة بلقب الدوري السعودي للمحترفين، والفوز على الهلال اليوم.

مباراة اليوم بالدوري

ويحتضن استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مباراة الشباب ضد الهلال، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

وقبل قمة اليوم، يتواجد الليوث في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 44 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صاحب المركز الثالث.

الشباب يُعاني أمام الأبطال

ولفت حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الشباب لم يتذوق طعم الانتصار على الفرق حاملة اللقب منذ 6 مواسم في 11 مباراة.

وستكون مواجهة الشباب ضد الهلال اليوم فاصلة في مشوار الفائز، من أجل دخول المنافسة بقوة على لقب دوري روشن السعودي، بسبب المباريات البينية لرباعي القمة، حيث يتصدر الاتحاد الترتيب بـ53 نقطة، وبفارق نقطة عن النصر.

مواجهات الفريقين

وسبق أن لعب الليوث ضد الهلال 29 مباراة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للأزرق، حيث نجح في تحقيق الفوز 16 مرة، مقابل 4 انتصارات لليوث، وخيم التعادل على نتيجة 9 لقاءات.