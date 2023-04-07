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ضمن منافسات دوري المحترفين

الشباب لا يفوز ضد الهلال بالجولة الـ22

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٠ مساءً
الشباب لا يفوز ضد الهلال بالجولة الـ22
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الشباب بقيادة المدير الفني الإسباني فيسينتي مورينو، لمواصلة نتائجه الإيجابية في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الهلال اليوم.

الشباب يُعاني بالجولة الـ22

ويحتضن استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مباراة الشباب ضد الهلال، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

وتُعد هذه المرة الرابعة التي يلعب فيها الشباب ضد الهلال بالجولة الـ22 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه موسم 2008\ 2009، إلا أن الليوث لم ينجح في تحقيق الفوز، واكتفى بتعادل وحيد، وخسر مرتين.

الشباب والهلال - الهلال والشباب وترتيب الدوري السعودي للمحترفين
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق الفوز على الليوث مرتين في الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين بنتيجة 2\1 موسمي 2010\ 2011 و2017\ 2018، وتعادلا بنتيجة 1\1 في موسم 2015\ 2016.

كما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز اليوم، واستعادة نغمة الانتصارات الغائبة أمام الهلال في الدوري السعودي للمحترفين منذ عام 2014.

الهلال ضد الشباب
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

الفريقان بدوري روشن

وقبل مباراة اليوم المرتقبة، يحتل الليوث المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 44 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صاحب المركز الثالث.

الشباب
لاعبو الليوث – المصدر @AlShababSaudiFC
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