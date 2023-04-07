الشباب لا يفوز ضد الهلال بالجولة الـ22

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يأمل الشباب بقيادة المدير الفني الإسباني فيسينتي مورينو، لمواصلة نتائجه الإيجابية في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الهلال اليوم.
ويحتضن استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مباراة الشباب ضد الهلال، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.
وتُعد هذه المرة الرابعة التي يلعب فيها الشباب ضد الهلال بالجولة الـ22 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه موسم 2008\ 2009، إلا أن الليوث لم ينجح في تحقيق الفوز، واكتفى بتعادل وحيد، وخسر مرتين.
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق الفوز على الليوث مرتين في الجولة الـ22 من الدوري السعودي للمحترفين بنتيجة 2\1 موسمي 2010\ 2011 و2017\ 2018، وتعادلا بنتيجة 1\1 في موسم 2015\ 2016.
كما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز اليوم، واستعادة نغمة الانتصارات الغائبة أمام الهلال في الدوري السعودي للمحترفين منذ عام 2014.
وقبل مباراة اليوم المرتقبة، يحتل الليوث المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 44 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صاحب المركز الثالث.