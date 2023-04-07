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الفريقان يلتقيان اليوم في الجولة الـ22 من دوري روشن

الشباب لم يعرف طعم الفوز على الهلال منذ 3094 يومًا

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٨ مساءً
الشباب لم يعرف طعم الفوز على الهلال منذ 3094 يومًا
المواطن - فريق التحرير

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يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الشباب مواجهة مصيرية أمام نادي الهلال اليوم، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتعد المباراة مهمة للفريقين، حيث يبحث أزرق الرياض عن الفوز لمواصلة الصراع على المنافسة على اللقب مع ناديي الاتحاد والنصر، بينما يسعى الليث إلى الفوز من أجل إنعاش حظوظه في المنافسة على لقب الدوري.

الشباب فاز قبل 9 سنوات من الآن

ومنذ 17 أكتوبر من عام 2014، لم يعرف الليث طعم الفوز على أزرق الرياض، حيث فاز الشباب وقتها بهدف دون رد سجله اللاعب بارك تشو يونج اللاعب الكوري الجنوبي في شباك الأزرق في مباراة كانت أُقيمت على ملعب الملز.

الهلال والشباب

وبالتالي فإن الليث لم يعرف طعم الانتصار على الهلال منذ 3094 يومًا، ومنذ تلك المباراة التي أُقيمت في أكتوبر من عام 2014، لعب الفريقان 16 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، حيث فاز الأزرق في 10 مباريات بجانب 6 تعادلات بين الفريقين.

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