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خلال مواجهة الهلال اليوم

الشباب يبحث عن انتصار غائب منذ 2014

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢١ مساءً
الشباب يبحث عن انتصار غائب منذ 2014
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بقيادة مدربه فيسينتي مورينو، للظهور بشكل مميز ضد الهلال اليوم، وتحقيق الفوز في دوري روشن السعودي.

الهلال ضيفًا على الليوث

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الهلال، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الليوث المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 44 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صاحب المركز الثالث.

الشباب
لاعبو الليوث – المصدر @AlShababSaudiFC

الشباب يستهدف الفوز

وسبق أن لعب الشباب ضد الهلال 29 مباراة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للأزرق، حيث نجح في تحقيق الفوز 16 مرة، مقابل 4 انتصارات لليوث، وخيم التعادل على نتيجة 9 لقاءات.

الهلال والشباب وترتيب الدوري السعودي للمحترفين
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

ويعود آخر فوز للشباب ضد الهلال إلى أكتوبر عام 2014، الأمر الذي يُحفز لاعبيه لاستعادة التوازن وحصد الثلاث نقاط، خاصة أن مباراة اليوم على ملعبه ووسط جمهوره، ولكسر الحاجز النفسي لسلسلة النتائج السلبية أمام الأزرق.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة تفوقه ضد الشباب، وتحقيق الفوز والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، أملًا في تعثر الاتحاد والنصر في الجولات المقبلة؛ وخطف الصدارة.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر spl
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