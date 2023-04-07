الشباب يبحث عن انتصار غائب منذ 2014

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بقيادة مدربه فيسينتي مورينو، للظهور بشكل مميز ضد الهلال اليوم، وتحقيق الفوز في دوري روشن السعودي.

الهلال ضيفًا على الليوث

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الهلال، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الليوث المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 44 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صاحب المركز الثالث.

الشباب يستهدف الفوز

وسبق أن لعب الشباب ضد الهلال 29 مباراة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للأزرق، حيث نجح في تحقيق الفوز 16 مرة، مقابل 4 انتصارات لليوث، وخيم التعادل على نتيجة 9 لقاءات.

ويعود آخر فوز للشباب ضد الهلال إلى أكتوبر عام 2014، الأمر الذي يُحفز لاعبيه لاستعادة التوازن وحصد الثلاث نقاط، خاصة أن مباراة اليوم على ملعبه ووسط جمهوره، ولكسر الحاجز النفسي لسلسلة النتائج السلبية أمام الأزرق.

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة تفوقه ضد الشباب، وتحقيق الفوز والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، أملًا في تعثر الاتحاد والنصر في الجولات المقبلة؛ وخطف الصدارة.