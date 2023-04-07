الشباب يتألق بعد التأخر في النتيجة

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب للظهور بشكل مميز ضد الهلال اليوم، خاصة أن المباراة على ملعبه ووسط جماهيره.

مواجهة اليوم بالجولة الـ22

ويستضيف استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مواجهة الشباب ضد الهلال، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

وقبل لقاء اليوم، يحتل الليوث المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 44 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صاحب المركز الثالث.

الشباب يحصد 11 نقطة

ويملك الليوث إحصائية مميزة هذا الموسم، بعد نجاح الفريق في حصد 11 نقطة من المباريات التي تأخر بنتيجتها في دوري روشن السعودي، فيما فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في كسب أي نقطة عند التأخر.

ويتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتجاوز عقبة الهلال، واستعادة نغمة الانتصارات الغائبة أمامه في الدوري السعودي للمحترفين منذ عام 2014.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لحصد نقاط مباراة اليوم، ومواصلة انتصاراته بعد الفوز بمبارياته المؤجلة في دوري روشن السعودي، أملًا في تعثر الاتحاد والنصر، وخطف صدارة الترتيب.