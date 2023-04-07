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قبل مواجهة الهلال اليوم

الشباب يتألق بعد التأخر في النتيجة

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٠ مساءً
الشباب يتألق بعد التأخر في النتيجة
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب للظهور بشكل مميز ضد الهلال اليوم، خاصة أن المباراة على ملعبه ووسط جماهيره.

مواجهة اليوم بالجولة الـ22

ويستضيف استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مواجهة الشباب ضد الهلال، عند الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

وقبل لقاء اليوم، يحتل الليوث المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 44 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صاحب المركز الثالث.

الشباب والهلال - الهلال والشباب وترتيب الدوري السعودي للمحترفين
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

الشباب يحصد 11 نقطة

ويملك الليوث إحصائية مميزة هذا الموسم، بعد نجاح الفريق في حصد 11 نقطة من المباريات التي تأخر بنتيجتها في دوري روشن السعودي، فيما فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في كسب أي نقطة عند التأخر.

الشباب
لاعبو الليوث – المصدر spl

ويتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتجاوز عقبة الهلال، واستعادة نغمة الانتصارات الغائبة أمامه في الدوري السعودي للمحترفين منذ عام 2014.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لحصد نقاط مباراة اليوم، ومواصلة انتصاراته بعد الفوز بمبارياته المؤجلة في دوري روشن السعودي، أملًا في تعثر الاتحاد والنصر، وخطف صدارة الترتيب.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر spl
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