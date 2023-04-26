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الشباب يحسم موقف كارلوس جونيور من مواجهة الاتحاد اليوم

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٢ مساءً
الشباب يحسم موقف كارلوس جونيور من مواجهة الاتحاد اليوم
المواطن - فريق التحرير

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يحسم الجهاز الفني لنادي الشباب، بقيادة الإسباني فيسينتي مورينو، موقف النجم البرازيلي كارلوس جونيور من المشاركة ضد الاتحاد، اليوم.

حسم موقف كارلوس جونيور

وتعرض كارلوس جونيور لإصابة في مفصل القدم خلال مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد الدحيل القطري، يوم 23 فبراير الماضي، في الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يخضع كارلوس جونيور لاختبارات فنية ولياقية، مساء اليوم الأربعاء، لتحديد قدرته على المشاركة في مباراة الاتحاد، أو الانتظار لتجهيزه بشكل أفضل للمواجهات المقبلة.

كارلوس جونيور في دوري روشن
كارلوس – المصدر @AlShababSaudiFC

الشباب يُلاقي الاتحاد

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة الاتحاد على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، عند الساعة 9:30 مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

نادي الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

وقبل مواجهة الغد، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 56 نقطة، فيما يقع الشباب في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

نادي الاتحاد - دوري روشن السعودي
لاعبو الاتحاد – المصدر spl
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