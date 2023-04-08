الشباب يستعيد رقمًا غائبًا منذ 2012

تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في مباراته ضد الهلال، لينجح في تحقيق أكثر من رقم مميز ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

الفوز ضد الهلال

ولعب الشباب ضد الهلال بالأمس، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الليوث بثلاثة أهداف دون رد.

ورفع الليوث رصيده إلى 47 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عند 45 نقطة، ليحتل المركز الرابع.

تألق الشباب

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن هذه المرة الأولى التي يفوز فيها الشباب ضد الهلال في الدوري السعودي للمحترفين منذ عام 2014.

كما نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تجنب الخسارة ذهابًا وإيابًا ضد الهلال في الموسم ذاته من الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2011\ 2012، حيث تعادلا في الدور الأول هذا الموسم بنتيجة 1\1، قبل أن يفوز الليوث بالأمس.

وأوقف الليوث سلسلة انتصارات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المتتالية في آخر 4 جولات من دوري روشن السعودي ضد التعاون، الاتفاق، الخليج والفيحاء، لينجح في استعادة المركز الثالث.