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بعد فوزه على الهلال

الشباب يستعيد رقمًا غائبًا منذ 2012

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٢ مساءً
الشباب يستعيد رقمًا غائبًا منذ 2012
المواطن - فريق التحرير

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تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في مباراته ضد الهلال، لينجح في تحقيق أكثر من رقم مميز ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

الفوز ضد الهلال

ولعب الشباب ضد الهلال بالأمس، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الليوث بثلاثة أهداف دون رد.

ورفع الليوث رصيده إلى 47 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عند 45 نقطة، ليحتل المركز الرابع.

الشباب والهلال
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

تألق الشباب

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن هذه المرة الأولى التي يفوز فيها الشباب ضد الهلال في الدوري السعودي للمحترفين منذ عام 2014.

الشباب
لاعبو الليوث – المصدر @AlShababSaudiFC

كما نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تجنب الخسارة ذهابًا وإيابًا ضد الهلال في الموسم ذاته من الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2011\ 2012، حيث تعادلا في الدور الأول هذا الموسم بنتيجة 1\1، قبل أن يفوز الليوث بالأمس.

وأوقف الليوث سلسلة انتصارات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المتتالية في آخر 4 جولات من دوري روشن السعودي ضد التعاون، الاتفاق، الخليج والفيحاء، لينجح في استعادة المركز الثالث.

نادي الشباب
لاعبو الليوث – المصدر @SPL
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