الشباب يستهدف فوزًا غائبًا بالجوهرة منذ 2016

يبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب عن فوزه غائب أمام نظيره الاتحاد ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

الاتحاد يُلاقي الليوث

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الشباب على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، عند الساعة 9:30 مساء اليوم الخميس، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

وقبل قمة اليوم المرتقبة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 56 نقطة، فيما يتواجد الليوث في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

الشباب يسعى للفوز

ولم ينجح الليوث في تحقيق أي فوز أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في ملعب الجوهرة المشعة، منذ فوزه في مباراة الدور الأول في موسم 2016\ 2017، بهدف سجله الجزائري محمد بن يطو، في أكتوبر عام 2016.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بعد ذلك 3 مباريات أمام الاتحاد على ملعب الجوهرة المشعة، ونجح العميد في تحقيق الفوز مرة، فيما خيم التعادل على نتيجة مواجهتين، ما يحفز لاعبيه للظهور بشكل مميز وحصد الثلاث نقاط.