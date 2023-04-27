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خلال مباراته ضد الاتحاد

الشباب يستهدف فوزًا غائبًا بالجوهرة منذ 2016

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٨ مساءً
الشباب يستهدف فوزًا غائبًا بالجوهرة منذ 2016
المواطن - فريق التحرير

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يبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب عن فوزه غائب أمام نظيره الاتحاد ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

الاتحاد يُلاقي الليوث

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الشباب على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، عند الساعة 9:30 مساء اليوم الخميس، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

وقبل قمة اليوم المرتقبة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 56 نقطة، فيما يتواجد الليوث في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

نادي الشباب
لاعبو الليوث – المصدر @AlShababSaudiFC

الشباب يسعى للفوز

ولم ينجح الليوث في تحقيق أي فوز أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في ملعب الجوهرة المشعة، منذ فوزه في مباراة الدور الأول في موسم 2016\ 2017، بهدف سجله الجزائري محمد بن يطو، في أكتوبر عام 2016.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بعد ذلك 3 مباريات أمام الاتحاد على ملعب الجوهرة المشعة، ونجح العميد في تحقيق الفوز مرة، فيما خيم التعادل على نتيجة مواجهتين، ما يحفز لاعبيه للظهور بشكل مميز وحصد الثلاث نقاط.

الاتحاد ضد الشباب
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl
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