الشباب يعلن فسخ عقد نواف العابد بالتراضي

أعلن نادي الشباب قبل قليل عن إنهاء عقد اللاعب نواف العابد بالتراضي بين الطرفين، حيث تقدم النادي بالشكر للاعب على الفترة التي قضاها في الليث.

إصابتان لـ نواف العابد

ويغيب العابد عن نادي الشباب منذ الخامس من فبراير الماضي حيث أعلن النادي وقتها عن إصابته في الرباط الجانبي والرباط الصليبي الأمامي للركبة، وذلك بعد أن تعرض لتلك الإصابتين خارج النادي.

ولعب العابد مع نادي الشباب منذ عام 2020 قادمًا من نادي الهلال، كما شارك مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر بعد استبعاد اللاعب فهد المولد.

مسيرة العابد

كما سبق للعابد اللعب في صفوف نادي الهلال خلال الفترة من 2009 حتى 2020، حيث حقق مع الهلال كأس ولي العهد 6 مرات، 5 ألقاب في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، لقبين في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، لقبين في كأس السوبر السعودي ولقبًا وحيدًا في بطولة دوري أبطال آسيا عام 2019.

جدير بالذكر أن نادي الشباب يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 50 نقطة.