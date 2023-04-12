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في الجولة الـ23 من بطولة دوري روشن

الشباب يهدد وصافة النصر بثلاثية في الخليج

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٨ صباحاً
الشباب يهدد وصافة النصر بثلاثية في الخليج
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، فوزًا ثمينًا على مضيفه الخليج بثلاثية مقابل هدفين، وذلك في ختام مباريات الجولة الـ23 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان الليث تقدم بهدفين عبر كل من الأرجنتيني كريستيان جوانكا والجابوني آرون سالم بوبيندزا في الدقيقتين الـ3 والـ6.

الشباب يفوز بثلاثية

ونجح بعدها نادي الخليج في إحراز هدفين عبر كل من البرتغالي فابيو مارتينيز والألباني سوكول سيكاليشي في الدقيقتين الـ14 والـ38.

الشباب والخليج 111

وفي الشوط الثاني، وبحلول الدقيقة الـ60، نجح اللاعب حسين القحطاني في إضافة الهدف الثالث بضربة رأسية.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الشباب 50 نقطة في المركز الثالث، حيث يبتعد عن النصر الوصيف بفارق 3 نقاط فقط.

أما نادي الخليج فمتواجد في المركز الـ15 “قبل الأخير” برصيد 17 نقطة في ترتيب دوري روشن.

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