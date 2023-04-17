الشباب يهزم القوة الجوية برباعية في كأس الملك سلمان للأندية

تأهل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب إلى المرحلة الثانية من تصفيات التأهل في بطولة كأس الملك سلمان للأندية، وذلك بعد فوزه الكبير على نادي القوة الجوية العراقي برباعية دون رد في إياب المرحلة الأولى من التصفيات.

قووووول!⚽

د90+1" هدف شبابي رابع عن طريق جوانكا 🔥

الشباب 4 × 0 القوة الجوية#الشباب_القوة_الجوية#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/RH6OPJEQJu — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 16, 2023

الشباب يضرب برباعية

وفي الشوط الأول، سجل اللاعب الجابوني آرون سالم الهدف الأول لليث في الدقيقة الـ19 لينهي الليث الشوط الأول متفوقًا بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، سجل الليث 3 أهداف عبر كل من الأرجنتيني إيفر بانيجا وحسان تمبكتي والأرجنتيني كريستيان جوانكا في الدقائق الـ 74 والـ80 والـ92.

وفاز الليث برباعية ليتأهل إلى المرحلة الثانية من تصفيات كأس الملك سلمان للأندية العربية، حيث سيواجه نادي تشرين السوري في جولة الذهاب يوم 10 يونيو المقبل.

قووووول!⚽

د73" هدف شبابي ثاني عن طريق بانيغا 🔥

الشباب 2 × 0 القوة الجوية#الشباب_القوة_الجوية#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/KLvczI7Wse — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 16, 2023