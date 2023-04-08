الشباب يُمطر شباك الهلال بثلاثية ويُنعش حظوظه في المنافسة

نجح الفريق الكروي الأول بنادي الشباب في حسم الديربي، مساء الجمعة، بالفوز على جاره الهلال بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الليث الشبابي يزأر في الملز 🦁 أوقف انتصارات #الهلال❌

وأعلن التحدي مجددًا🏆 📺شاهد ثلاثية الليوث⤵️#الشباب_الهلال | #SSC pic.twitter.com/xEAg3b6HzT — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 7, 2023

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الشباب يضرب بثلاثية

وفي الشوط الثاني، كشر الليث عن أنيابه الهجومية، ليسجل الهدف الأول عبر اللاعب حسين القحطاني في الدقيقة الـ55، ثم أضاف اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا الهدف الثاني لليث في الدقيقة الـ69 بعد تمريرة متقنة من النجم إيفر بانيجا.

وفي الدقيقة الـ97، أضاف اللاعب هتان باهبري الهدف الثالث لنادي الشباب، لتنتهي المباراة بفوز الليث ويُصبح رصيده 47 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، أما نادي الهلال فتجمد رصيده عند 45 نقطة في المركز الرابع.