الشباب يُنهي الشوط الأول متفوقًا على القوة الجوية بهدف

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، الشوط الأول من مباراة القوة الجوية العراقي متفوقًا بهدف دون رد وذلك في إياب الدور التمهيدي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.
قووووول⚽
د19" هدف شبابي أول عن طريق بوبندزا
الشباب 1 × 0 القوة الجوية#الشباب_القوة_الجوية#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/sftUrRAGSr
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 16, 2023
وسجل اللاعب الجابوني آرون سالم الهدف الأول لليث في الدقيقة الـ19 لينهي الليث الشوط الأول متفوقًا بهدف دون رد.
وجاء تشكيل الليث للمباراة مكونًا من: “كيم سيونج جيو في حراسة المرمى، فواز الصقور، كريتشوفياك، إياجو سانتوس، متعب الحربي، رياض شراحيلي، حسين القحطاني، إيفر بانيجا، كريستيان جوانكا، آرون بويندزا، كارلوس جونيور”.
وكان لقاء الذهاب أُقيم يوم 13 مارس الماضي، حيث تعادل الفريقان بهدف لكل منهما فسجل لليث اللاعب آرون سالم وسجل لفريق القوة الجوية، اللاعب كرار نبيل.