الشركة الوطنية للتعليم تربح 27.4 مليون ريال

|بند
|الربع الحالي
|الربع المماثل من العام السابق
|التغير%
|الربع السابق
|التغير %
|المبيعات/الإيرادات
|113,354,185
|76,758,714
|47.67
|105,046,108
|7.91
|إجمالي الربح (الخسارة)
|48,512,004
|29,798,733
|62.8
|44,622,000
|8.72
|الربح (الخسارة) التشغيلي
|31,126,424
|20,443,046
|52.26
|28,119,393
|10.69
|صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة
|27,374,581
|18,205,950
|50.36
|25,872,015
|5.81
|إجمالي الدخل الشامل
|27,078,634
|18,286,649
|48.08
|28,245,231
|-4.13
|جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي