الشريك زينة الموائد الرمضانية في المدينة المنورة

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يعد الشريك من أساسيات السفرة الرمضانية في كل بيت من بيوت المدينة المنورة، حيث يرتبط بتاريخ أهالي المدينة المنورة، وله طعم لذيذ تتفرد به موائد الإفطار بالمدينة عن بقية مدن المملكة.
يلقى رواجاً كبيرا خلال شهر رمضان..
"الشريك".. خبز تتفرد به موائد الإفطار الرمضانية في #المدينة_المنورة#العربية_في_رمضان
عبر:@sultan_mr_ pic.twitter.com/eDn7V4M5vx
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 10, 2023
ويظهر تقرير مصور لـ “العربية السعودية”، زيادة الإقبال على شراء الشريك المديني منذ بداية رمضان حتى اللحظات الأخيرة لأذان المغرب، حيث تزدحم المخابز ومحلات بيعه قبل صلاة المغرب، ويصطف المشترون بالطوابير لشرائه لأنه المفضل على مائدة الإفطار في رمضان وقد لا تكتمل المائدة بدونه عند الكثير.
ويخبز الشريك على شكل دوائر يرش عليه من الخارج القليل من السمسم الذي يكسبه طعماً مميزاً ليجد طريقه بعد ذلك إلى الأفران ثم المائدة.